Grundsätzlich sollte man mit Superlativen ja vorsichtig umgehen. Doch wenn gewisse Stellen einer Laufveranstaltung, Stichwort E-Werk-Hügel, sich derartig ins kollektive Gedächtnis diverser Köpfe, aber vor allem Muskeln gebrannt haben, darf freilich auch das Prädikat „kultig“ verwendet werden.

Denn das ist der Brucker Businesslauf, der am 21. Mai zum 22. Mal stattfindet, mittlerweile. Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger und Sportreferent Klaus Stark bestätigen: „Er hat sich zu einer steiermarkweit bekannten Veranstaltung entwickelt, bei der unzählige Unternehmen, Vereine und Menschen bei uns in Bruck zusammenkommen und sehr viel Lebensfreude ausstrahlen.“

Die diesjährige Businesslaufausgabe wurde bei Optik Nömayr präsentiert. Das Unternehmen geht selbst auch mit zwei Teams an den Start © Stadt Bruck

Altbewährtes samt längerer Partynacht

So kommt es nicht umsonst, dass die Nachfrage bei den Anmeldungen heuer sogar noch höher ist als in den vergangenen Jahren. „Wir hoffen auf über 2000 Anmeldungen und damit auch auf einen neuen Rekord“, sagt Andreas Mauerhofer, Geschäftsführer vom Veranstalter „CompanyCode“. Er organisiert den Lauf zum dritten Mal und ist mit einer klaren Vision angetreten: „Das Miteinander in den Vordergrund rücken.“ Das Konzept dafür bleibt dabei bei Bewährtem.

Auch beim Feiern nach dem Lauf im großen Partyzelt geht die Post ab © KLZ / Klara Erreger

Der Laufbewerb findet in Dreier-Teams statt, der Nordic-Walking-Bewerb in Zweier-Teams. Die Anmeldung läuft bereits. Und nach dem Lauf? „Da gibt es natürlich wieder die legendäre After-Run-Party im Zelt am Hauptplatz. Sogar etwas länger als in den letzten Jahren“, verrät Mauerhofer. Als Partner und Sponsor ist auch wieder die Wiener Städtische Versicherung an Bord. „So ein Event ist gut für die physische, aber auch psychische Gesundheit“, ist Landesdirektor Michael Witsch überzeugt.

Tausende Menschen in der Stadt

Welche Bedeutung Lauf und die Party danach haben, weiß auch Christian Mayer von der Stadtkommunikation: „Die Auswertung der Handydaten hat gezeigt, dass an diesem Tag bis zu 6000 Menschen bei uns in der Innenstadt waren. Davon waren viele um sechs Jahre jünger als das Durchschnittsalter sonst.“ Apropos viele Menschen in der Stadt: Diese sollen auch am Tag danach auf den Hauptplatz kommen, wenn im Zelt die Brucker Vereinsmesse mit 47 Vereinen und vier Einsatzorganisationen über die Bühne geht.