Am Montagvormittag ereignetet sich in einem Waldstück in Dobrein bei Mürzsteg ein schwerer Forstunfall. Ein 54-jähriger Forstarbeiter war dort im Bereich der Kothlahn-Forststraße mit Baumfällarbeiten im steilen Gelände beschäftigt. Dabei kam gegen 10.30 ein gefällter Baumstamm ins Rollen und traf den Mann.