„Mit dem neuen Reibeisen geht das fünfte Jahrzehnt los, es ist nämlich schon die 41. Nummer“, freut sich Josef Graßmugg, seit zwei Jahrzehnten Obmann des Europa-Literaturkreises Kapfenberg: „Wir haben nach wie vor keinen Mangel an Texten und könnten mehrere Bände damit füllen. Und es hat auch schon Tradition, dass das Werk erst zwei, drei Tage vor der Präsentation fertig wird.“ Diese Präsentation erfolgt am 11. April in Wien und am 19. April im Spielraum der Musikschule Kapfenberg.