In der Nacht auf Samstag kam es vor einem Nachtlokal in der Hauptstraße von St. Marein zu einer schweren Körperverletzung: Ein 54-Jähriger dürfte gegen 1 Uhr nachts von einem 34-Jährigen attackiert worden sein, der Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen und musste in den Tiefschlaf versetzt werden.