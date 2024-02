Vor wenigen Tagen erhielt der Oberaicher Wirt Josef Jakob Hollerer einen Brief von der Stadtgemeinde Bruck, der äußerst knapp gehalten war: „Sehr geehrter Herr Hollerer! In der letzten Sitzung der Gemeindewahlbehörde am 5. 2. 2024 wurde aufgrund gesetzlicher Änderungen beschlossen, dass zukünftig bei Ihnen kein Wahllokal mehr installiert wird.“