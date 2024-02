Zwar ist man inzwischen zu sechst, der Namen „Hai Five“ bleibt den Jungrockern aus Krieglach aber trotzdem erhalten. Denn mit ihm sind Hannah Dietler, Mario Sommer, Maximilan Kutzner, Daniel Wöls, Simon Kolednik und Jonas Stritzl bereits auf zahlreichen regionalen Festen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aufgetreten. Seit dem diesjährigen Sieg beim „podium.jazz.pop.rock“-Bundeswettbewerb in Wien dürften nun auch Menschen außerhalb des Mürztals von dem Sextett gehört haben. Als Coverband verortet sich die Gruppe im Pop- und Rocksegment, in Zukunft möchte man auch mit eigenem Material von sich hören lassen. „Wir hatten vor Kurzem eine gemeinsame Idee und arbeiten an einem eigenen Lied“, sagt Keyboarderin Hannah Dietler.