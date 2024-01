Die Ballsaison ist auch nach dem Jahreswechsel weiterhin in vollem Gange. An beinahe jedem Wochenende besteht die Möglichkeit, bei regionalen Bällen das Tanzbein zu schwingen. Und das auch abseits der Maturabälle in Kindberg, Kapfenberg und Mürzzuschlag: so veranstaltet die Turnauer Feuerwehr am 6. Jänner einen Ball, auch am Wochenende darauf heißt es in Kapfenberg beim Hochsteirerball „Alles Walzer“.