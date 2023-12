Das Friedenslicht aus Bethlehem soll ein Symbol des weihnachtlichen Friedens darstellen. Gerade in diesem Jahr könnte es daher für viele, im Vergleich zu den Jahren davor, an Bedeutung gewonnen haben. Seit 38 Jahren schon wird es als Friedensbotschaft von Bethlehem nach Österreich gebracht, seit 27 Jahren bis in die Steiermark. Von dort wird es dann weiter in die einzelnen Bundesländer und Bezirke getragen – zuständig sind dafür die freiwilligen Feuerwehren, das Rote Kreuz und die Österreichischen Bundesbahnen.