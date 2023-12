Ein 93-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde am Sonntag beim Überqueren einer Straße in Freßnitz (Stadtgemeinde Krieglach) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Pkw im Ortsgebiet von Freßnitz auf der Eisenhammerstraße in Richtung L135. Auf einer Fahrbahnkuppe wurde er laut seinen eigenen Angaben für einen kurzen Moment von der tief stehenden Sonne geblendet. In diesem Moment querte der 93-Jährige zu Fuß die Fahrbahn. Der Mürztaler wurde zu Boden gestoßen und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Zeugen hatten noch Erste Hilfe geleistet und versucht, den Mann zu reanimieren. Auch ein Notarzt und die Crew des Rettungshubschraubers C 12 versuchte, den 93-Jährigen wiederzubeleben.

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Beschlagnahme des Unfallwagens an, dieser soll von einem Sachverständigen untersucht werden. Auch der Leichnam des Opfers wird gerichtsmedizinisch untersucht. Der Alkotest beim Autofahrer verlief jedenfalls negativ, teilte die Polizei mit.