Im Jahr 2003, nach fast 30 Jahren als Lehrer an der Hauptschule Kirchplatz in Bruck, quittierte Josef Horn den Dienst und wurde Geschäftsführer der Direktvertriebsfirma Cosmoterra im Lungau. Damit verschwand eine der schillerndsten Persönlichkeiten aus Bruck, die in vielerlei Hinsicht prägend für die Stadt war.