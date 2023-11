„Die Obersteiermark war industriell bisher sehr monostrukturiert unterwegs“, ist Leobens Bürgermeister Kurt Wallner überzeugt. Es gibt und gab sichere Arbeitsplätze, aber es sind auch viele junge Menschen, die etwa an der Montanuni oder Fachhochschule Kapfenberg ausgebildet wurden, mit ihren Top-Ideen und Diplomen in der Tasche in die weite Welt gezogen - und dort geblieben. Nicht zuletzt bei international tätigen Konzernen, etwa in den USA.