Im Jahr 2005, also vor 18 Jahren, übersiedelte Thomas Pekastnig mit seinem Geschäft von Kapfenberg in die Brucker Burggasse. Seitdem bietet er dort ein breites Angebot an Uhren und Schmuck an: „Mit der Vielfalt der Marken und mit meinem Angebot muss ich mich auch vor renommierten Geschäften in viel größeren Städten nicht verstecken“, sagt er und verweist auf sein großes Einzugsgebiet: „Meine Kunden kommen aus der ganzen Steiermark, aus Kärnten und sogar aus Wien.“