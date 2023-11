Die aktuellen Temperaturen sind kühl, in Mariazell bleibt es aber hitzig: Zur Debatte steht ein generelles Hundeverbot am Strand- und Liegebereich des Erlaufsees. Anlass dafür ist ein Sommer, wie es ihn früher nie gab: Dutzende Hunde waren heuer an allen möglichen und auch unmöglichen Stellen unterwegs. Bis zu 120 Tiere täglich.