Erstmals war das neue, noch nicht offiziell eröffnete Rüsthaus Standort für die jüngste Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eisenerz. Kommandant-Stellvertreter Gerald Riegler eröffnete die Versammlung und konnte neben Ehrengästen auch viele Kameradinnen und Kameraden begrüßen.

Den Rückblick auf das Jahr 2025 lieferte Kommandant Gernot Neumann. Die Feuerwehr Eisenerz wurde zu 48 Einsätzen alarmiert und absolvierte auch zahlreiche Übungen, Ausbildungen und organisatorische Tätigkeiten. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtleistung von 562 Beanspruchungen und 8776 geleisteten Stunden.

Auszeichnungen und Beförderungen

Im Rahmen der Wehrversammlung wurden auch Beförderungen und Angelobungen durchgeführt. Freuen durften sich Helena Petra Rucker, Maximilian Fedl, Felix Faißner, Nico Freregger, Gabriel Robanser, Thomas Wolf, Adolf Recher, Andreas Tomasch, Gerald Riegler, Gernot Neumann, Jasmin Fischer, Christian Kronsteiner, Patrick Aschacher, Günter Zacharias sowie Dietmar Baumann.

Bereichsfeuerwehrkommandant Alexander Siegmund überreichte den Eisenerzer Florianis als Zeichen der Wertschätzung für das neue Rüsthaus eine Statue des Heiligen Florian.