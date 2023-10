17.00: Laut Karl Holzer, Stadt- und Bezirkspolizeikommandant, ist polizeilich gesehen bis jetzt alles sehr ruhig und geordnet verlaufen. Wir verabschieden uns jetzt und wünschen noch einen wunderschönen Kirtagabend! Und noch ein kleiner Tipp: Don't drink and drive, also lieber das Fahrzeug stehen lassen, wenn man vielleicht doch das eine oder andere Glaserl zu viel getrunken hat.

Bis bald beim Gösser Kirtag 2024 © Freisinger/Armin Russold

16.40: Viel Sonne und viel gute Laune unter den Kirtaggästen – einem gemütlichen Ausklang bei Sonnenschein steht also nichts mehr im Wege.

15.10: Das Wetter passt, die Stimmung auch. Tausende Besucherinnen und Besucher flanieren entlang der Standlstraße vom Leobener Hauptplatz bis nach Göss.

13.40: Nach einem eher bedeckten Vormittag scheint Leoben nun doch die Sonne. Tausende gut gelaunte Gäste tummeln sich in Leoben am Gösser Kirtag, der sich am Hauptplatz und auf der gesamten Gösser Straße bis nach Göss entblättert.

12.05: Immer mehr Leute strömen auf den Hauptplatz in Leoben. Die Einsatzorganisationen und Serviceklubs sind gerüstet. Das Rote Kreuz ist mit vier Teams vor Ort, wie Einsatzleiter Georg Krempl und Armin Lieschnig verraten. Auch die Polizei ist gut vorbereitet, wie Karl Holzer, Stadt- und Bezirkskommandant, verrät. Für den Lions Club Göss gibt es heuer übrigens eine Premiere – erstmals hat er seinen Stand am Leobener Hauptplatz und nicht in Göss platziert. Alteingesessen im Wohnzimmer der Leobener sind hingegen der Kiwanis Club Leoben und der Club 41.

11.20: Es ist geschafft, auch auf dem Leobener Hauptplatz ist der Gösser Kirtag durch einen etwas holprigen Bieranstich eröffnet. Braumeister Michael Zotter, der heuer die Nachfolge von Langzeit-Braumeister Andreas Werner angetreten hat, stand Wallner helfend zur Seite.

11.10: Die Autorin des Gedichts ist die rüstige 95-jährige Christine Hafellner aus Proleb, die dem Bürgermeister und dem Moderator lächelnd bei ihrem Vortrag lauschte.

Christine Hafellner (95) schrieb das Gedicht "Gösser Kirtag" © Johanna Birnbaum

11.05: In trauter Zweisamkeit lesen Bürgermeister Kurt Wallner und Moderator Harry Prünster abwechselnd das Gedicht "Gösser Kirtag" der 95-jährigen Christine Hafellner.

9.40: Viele Schläge waren es nicht, die Bürgermeister Kurt Wallner benötigte, um das erste Fass Gösser Bier – ein Gösser Märzen – anzuzapfen, womit der 185. Gösser Kirtag offiziell eröffnet ist.

9.30: In Göss spielt der Musikverein Göss schon auf, die Pferde des Gösser Bierwagens warten darauf, endlich in Bewegung zu kommen.

Bürgermeister Kurt Wallner (3. v. l.) gut gelaunt vor seinem großen Auftritt, dem Bieranstich in Göss © Isabella Jeitler

Viele Besucherinnen und Besucher sichern sich einen guten Platz, um sehen zu können, wie viele Schläge der Leobener Bürgermeister braucht, ehe das Bier aus dem Fass strömt. Harry Prünster meinte launig: "Wünsche beim Bieranstich vor allem der ersten Reihe eine besonders gute Unterhaltung."

8.30 Uhr: Guten Morgen, auf dem Hauptplatz in Leoben werden die letzten Arbeiten an den Ständen der Fieranten, Vereine und Einsatzorganisationen durchgeführt.

Noch ist es ruhig, aber das wird sich bis Mittag schnell ändern. Und auch das Wetter spielt wieder mit. Derzeit ist zwar noch alles bewölkt, aber die Sonne soll sich bald durchsetzen.

Der Hauptplatz in Leoben wartet auf die Kirtagbesucherinnen und -besucher © Johanna Birnbaum

Ob auch heuer wieder 38.000 Besucherinnen und Besucher die Stadt stürmen und 50.000 Krügerl Bier über die Theken gehen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Musik, Bieranstich und gute Laune

Um 9.30 Uhr geht es in Göss mit einem Platzkonzert des Gösser Musikvereines los, die den Bieranstich durch Bürgermeister Kurt Wallner musikalisch begleiten. In bewährter Weise wird auch Harry Prünster moderieren. Von 11 bis 13.30 Uhr spielen dann die Gösser Musikanten auf, ehe sie von Ligist 3 abgelöst werden.

Alles aufgebaut, die Damen der mobilen Kinderhilfe sind für den Gösser Kirtag gerüstet © Johanna Birnbaum

Auf dem Hauptplatz geht es um 11 Uhr mit der Gruppe Die Steirisch Böhmische los. Bürgermeister Kurt Wallner wird, schon in Übung von Göss, auch hier den Bieranstich durchführen, unterstützt von Harry Prünster. Bis 18 Uhr gibt es dann Programm mit den Steirerherzen Seegraben, Jonglina, den Dorfprinzen, A murts Mugl Gausi, Moderator Peter Rieser und DJ Remidemi.

Kinderherzen werden wieder höherschlagen © Johanna Birnbaum

Erst einmal viel Spaß und wir sehen uns hoffentlich! Wo? Am Gösser Kirtag natürlich!

