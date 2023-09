Die Neuregelung der Förderrichtlinie der Stadt Leoben für die Errichtung von PV-Anlagen sorgte bereits für erhebliche Kritik der FP Leoben. Das ruft jetzt VP-Vizebürgermeister Reinhard Lerchbammer auf den Plan. Seine Kritik richtet sich in erster Linie an seine freiheitlichen Kollegen: "Mit Staunen habe ich die Kritik seitens der FPÖ Leoben vernommen, die an den neuen Förderrichtlinien der Stadt geübt wird", sagt Lerchbammer.