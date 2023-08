Reichensteinhütte ist derzeit die höchste Galerie Europas auf 2200 Metern

Die Terrasse der Reichensteinhütte ist derzeit Galerie für Bilder von internationalen Künstlerinnen und Künstlern der Kunstinitiative "See the Big Picture". Bergsteigen trifft Kunst und umgekehrt – und bei den Gästen kommt das gut an.