Nur die Wenigsten werden in den letzten Monaten bemerkt haben, dass sich am Dach des Leobener Einkaufzentrums baulich gewaltig etwas verändert hat. Wie denn auch - für gewöhnlich gibt es da kein Hinaufkommen. Anders am Dienstag, als Eigentümer Jean Erich Treu in das Einkaufszentrum und anschließend aufs Dach lud, um herzuzeigen, wohin knapp 600.000 Euro geflossen sind. Auf einer Modulfläche von 2500 Quadratmetern verlegten Bauarbeiter 1200 Solar-Paneele, die schon seit Ende Juli Sonnenstrahlung in Energie umwandeln. Durch die neue PV sollen im LCS dadurch jährlich bis zu 225 Tonnen CO 2 einspart werden.