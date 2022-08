Sturm fegte durch Gösser Brauerei, Alm-Halter saß am Reiting fest

Mit Video und Fotoserie. Das heftige Unwetter am Donnerstag hält die Feuerwehren im Bezirk Leoben weiterhin auf Trab, 21 Wehren waren am Donnerstag im Unwettereinsatz. In Leoben wurde mit 119 km/h die österreichweit drittstärkste Sturmböe gemessen.