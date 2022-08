Am Donnerstag gegen 11 Uhr Vormittag wurde die Feuerwehr St. Peter-Freienstein zu einem Waldbrand im Oberen Tollinggraben alarmiert. Dort ist es laut Bereichsfeuerwehrsprecher Werner Tomsits im Wald auf einem Schlag zu einer Brandentwicklung gekommen. Auslöser dürften Forstarbeiten beziehungsweise ein technisches Gebrechen an einem Gerät gewesen sein, berichtet Wolfgang Rühl, stellvertretender Kommandant der FF St. Peter-Freienstein. Entdeckt wurde das Feuer von den Forstarbeitern selbst, so Rühl.