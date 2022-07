Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr, nachdem der starke Regen im Bereich Gleinalmtunnel/St. Michael eingesetzt hatte, wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Michael zu einem Einsatz auf der A9, der Pyhrnautobahn, alarmiert. Kurz vor dem Gleinalmtunnel in Fahrtrichtung Slowenien war ein Pkw mit Grazer Kennzeichen von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt. Auf einer Länge von 20 Metern wurde dabei die Leitschiene in Mitleidenschaft gezogen.

Das Fahrzeug stürzte in den Graben © FF St. Michael

Der Fahrer, der beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, wurde dabei - nach ersten Angaben - unbestimmten Grades verletzt. Der strömende Regen erschwerte den Einsatz, bei dem neben Feuerwehr auch Polizei, das Rote Kreuz und die Asfinag vor Ort waren.

Überholmanöver in Trofaiach forderte drei Verletzte

Im Gemeindegebiet von Trofaiach fuhr Montagnachmittag ein 19-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Amstetten/NÖ gegen 15.15 Uhr auf der B115 in Richtung Vordernberg und überholte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Bei dem Überholvorgang dürfte er ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben.

Um eine Kollision zu vermeiden, reihte sich der 19-Jährige vor dem überholten Fahrzeug rechts ein. Gleichzeitig wich die entgegenkommende 39-jährige Fahrzeuglenkerin auf den gleichen Fahrstreifen aus. Aufgrund der Ausweichmanöver der beiden Lenker kam es zu einer Kollision. Durch die Kollision touchierten die beteiligten Fahrzeuge noch ein weiteres Fahrzeug.

Die 39-Jährige aus dem Bezirk Leoben und ihr zweijähriger mitfahrender Sohn erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurden mit dem Roten Kreuz in das LKH Hochsteiermark eingeliefert. Der 19-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Kalwang verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Die B115 wurde gegen 17.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.