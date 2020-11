Facebook

Die Feuerwehr Madstein-Stadlhof löschte den Bürobrand in Traboch (Sujetbild) © (c) Matze - Fotolia

Schrecksekunden in einem Büro in Traboch: Gegen 09.15 Uhr dürfte das Feuer im Bereich einer Kochnische in einem Büro ausgebrochen sein. Hochschlagende Flammen setzten dabei auch einen über dem Ceranfeld befindlichen Küchenschrank in Brand.