Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehren Göss und Leoben-Stadt waren im Einsatz © Juergen Fuchs

Gegen 01.00 Uhr wurde die Polizei am Samstag in die Judendorfer Straße in Leoben gerufen. Eine Mülltonne gegenüber einer Wohnanlage war in Brand geraten sei.