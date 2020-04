Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Montag, dem 4. Mai, beginnen die Umbauarbeiten für das neue Congresszentrum in der Leobener Innenstadt wie geplant. Auch die Tiefgarage wird daher gesperrt und darf ab Samstag, dem 2. Mai, nicht mehr benutzt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 13. März erfolgte der symbolische Auftakt zu den Umbauarbeiten © Andreas Schöberl-Negishi

Die Umbauarbeiten für das neue Congresszentrum in der Innenstadt von Leoben beginnen am Montag, dem 4. Mai, sodass die Tiefgarage am Hauptplatz ab Montag, dem 4. Mai, gesperrt werden muss. Benutzer der Tiefgarage werden daher von der Stadtgemeinde und den Stadtwerken Leoben ersucht, ab Samstag, dem 2. Mai, die Tiefgarage nicht mehr zu benutzen.