Maschinenbauer der Montanuniversität reichten ihre innovativen Konstruktionspläne bei NASA-Bewerb ein © Andreas Schöberl-Negishi

Die NASA schrieb eine internationale Challenge für Studententeams aus. Ein Team von Maschinenbau-Studenten der Montanuniversität Leoben ist mit dabei. Die Aufgabe war, eine Trommel für den Abbau feiner Gesteinsschichten am Mond zu konstruieren. Die Trommel soll an einem mobilen Mondroboter zum Einsatz kommen und in der Lage sein, Mondstaub abzubauen, zu speichern und an einem gewünschten Ort wieder abzuwerfen.