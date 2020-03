Facebook

Im neuen Pflegeheim wird Platz für 140 pflegebedürftige Personen sein © Sujetbild: Fotolia

Um dem steigenden Bedarf an Pflegeplätzen weiterhin gerecht zu werden, ist in der Gemeinde Kalwang ein Pflegeheim geplant, errichtet und betrieben wird es von SeneCura. Das geben Kalwangs Bürgermeister, Mario Angerer, und Anton Kellner, Geschäftsführer von SeneCura, bekannt. Derzeit läuft die Suche nach einem geeigneten Grundstück für das AIS Pflegeheim in Kalwang, das künftig 140 Pflegeplätze bieten soll und 100 Arbeitsplätze in der Region schaffen soll.