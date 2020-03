Die sieben Leobener Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl stellen sich Mittwoch ab 18 Uhr in der Leobener Redaktion der Kleinen Zeitung der Diskussion und Fragen. Die Kleine Zeitung-Arena wird per Livestream übertragen.

Die Leobener Spitzenkandidaten für die Gemeinderatwahl werden Mittwoch ab 18 Uhr im Kleine Zeitung-Livestream diskutieren © Repro: Johanna Birnbaum

Um 18 Uhr ist es soweit: Ab dann stellen uns die Spitzenkandidaten der sieben Parteien und Listen, die in der Stadt Leoben bei der Gemeinderatswahl am 22. März antreten, ihre Vorstellungen, Pläne und Visionen zu den Themen "Stadtentwicklung" und Innenstadt-Konzepte" bei der Podiumsdiskussion der Kleinen Zeitung in der Redaktion Leoben vor. Unter www.kleinezeitung.at/le wird die Kleine Zeitung-Arena live im Internet übertragen.

Die Kandidaten - Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ), Vizebürgermeister Daniel Geiger (FPÖ), Stadtrat Reinhard Lerchbammer (ÖVP), Stadtrat Werner Murgg (KPÖ), Susanne Sinz (Die Grünen), Ries Bouwman (NEOS) sowie Walter Reiter (Unabhängige Bürgerliste Walter Reiter) – werden auch Fragen, die uns per Mail bis 17.30 Uhr zugeschickt werden können, beantworten. Mailen Sie Ihre Fragen bitte an

leored@kleinezeitung.at

Die ursprünglich geplante Diskussiion im Audimax der Montanuniversität Leoben musste wegen des Coronavirus-Erlasses der Regierung abgesagt werden. Wir freuen uns aber, dass wir dennoch alle Spitzenkandidaten und Ihre Programme samt der Fragen unserer Leserinnen und Leser mittels Livestream zu Ihnen nach Hause brnigen können.