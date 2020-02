Ehrenamtlich haben sich 22 Frauen aus dem Bezirk Leoben in den Dienst der guten Sache gestellt und bunte Kleidung für Frühchen genäht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fleißige Näherinnen der Kleidung für die Frühchen der Neonatologie im LKH Hochsteiermark in Leoben © KK

Mit Unterstützung des Vereines „Näh- und Bastelzauber für Frühchen und Sternchen“ von Christina Kortschak, Obfrau des Elternvereins des Kindergartens Josefinum, wurde ein Nähtag zugunsten der Neonatologie des LKH Hochsteiermark/Leoben organisiert.

22 Frauen waren mit ihren 44 fleißigen Händen am Werk. Herausgekommen sind 55 Bodys, 33 Stoffwindeln, acht Schmusetücher und 20 Frühchenquilts, die zugeschnitten und genäht wurden. „Wir alle danken dem Josefinum Leoben und Harald Rechberger sehr, dass dafür die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt wurden. Grund diese bunten Kleidungstücke und Quilts anzufertigen, ist etwas Farbe in den Krankenhausalltag zu bringen. Es gibt keine so kleinen Kleidungsstücke aus natürlichen Materialien“, erklärten die fleißigen Näherinnen.