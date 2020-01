Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. © Sujet/APA/LUKAS HUTER

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 0.35 Uhr, erstattete ein Anrainer bei der Notrufzentrale Anzeige wegen einer Lärmerregung. Am Einsatzort angekommen, fanden die Beamten den 35- Jährigen in einem stark alkoholisierten Zustand in seiner Wohnung in Niklasdorf vor. Schreiend torkelte dieser dort herum und war mit seinen beiden Stiefsöhnen in Streit geraten.