Georg Frena mit dem Wegerer-Kalender und der Silberschneider-CD © Andrea Walenta

Der Grazer Kulturwissenschaftler und Volkskundler Georg Frena versucht aus Freude an Kunst und Kultur, immer wieder steirische Schätze zu heben, die nicht in Vergessenheit geraten sollen.

So gibt der Nachlassverwalter des Lyrikers Alois Hergouth seit zwölf Jahren Kalender mit alten Postkartenmotiven aus Graz und der Steiermark heraus. Für das Jahr 2020 hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen.