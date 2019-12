50-Jähriger war am Samstagaband gerade mit dem Zug angekommen, als er beraubt wurde.

Am Bahnhof St. Michael

Bahnhof St. Michael in der Obersteiermark © Isabella Jeitler

Samstagabend gegen 21.30 Uhr kam ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit dem Zug am Bahnhof St. Michael an, eine Vierstelstunde später wurde er am Bahnhofsvorplatz beraubt. Ein Unbekannter näherte sich dem Obersteirer von hinten und riss ihm den Rucksack herunter, berichtet die Polizei.