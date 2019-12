Facebook

Toni Steger lebt und liebt sein großes Hobby – die Schauspielerei © Johanna Birnbaum

Für die Schauspielerei Blut geleckt, hat Toni Steger aus St. Michael schon in seiner Kindheit in Mautern. Seine Liebe zum Film wurde durch Besuche im damaligen Kino in seinem Heimatort verstärkt. „Da hat es den Clemens-Saal gegeben, und ab und zu ist es uns gelungen, auch in Filme zu kommen, für die wir mit unseren zehn, elf Jahren noch ein wenig zu jung waren. Das war einfach großartig, und es hat mich immer fasziniert“, erzählt er von seinen Anfängen.