Acht Feuerwehren wurden Donnerstagabend zu einem Großeinsatz nach St. Michael gerufen. Grund war ein in Flammen stehender Schredder.

Die Feuerwehr St. Stefan ob Leoben beim Einsatz in St. Michael © Feuerwehr St. Stefan ob Leoben

Donnerstagabend geriet aus bisher unbekannter Ursache eine Zerkleinerungsmaschine in einem Altstoffbetrieb in St. Michael in Brand. Verletzt wurde dabei niemand.