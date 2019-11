Um 70.000 Euro saniert Nach Rattenbefall nahm Kindergarten St. Peter Betrieb wieder auf

Nachdem der Kindergarten in St. Peter-Freienstein nach Rattenbefall evakuiert wurde, öffneten sich am Dienstag wieder seine Pforten.

Die Mädchen und Buben sind wieder zurück im sanierten Kindergarten in St. Peter-Freienstein © KK

Die Kinder sind seit Dienstag wieder zurück im Kindergarten. Es ist alles saniert und der Ausnahmezustand hat ein Ende“, zeigt sich Bürgermeisterin Anita Weinkogl erleichtert. Besagter „Ausnahmezustand“ schwappte Ende September, also vor neun Wochen, über die Gemeinde St. Peter-Freienstein, als ein übler Geruch im Kindergarten wahrgenommen wurde. Auch Abblätterungen an der Decke wurden entdeckt. „Wir sind dem sofort nachgegangen und haben erst vermutet, dass sich Siebenschläfer eingenistet hatten“, so Weinkogl.