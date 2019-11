Die Frische Kochschule in Leoben besteht seit 15 Jahren und wurde zur Erfolgsgeschichte.

Leiterin Eva Maria Lipp mit ihren Unterstützern Andreas Steinegger (l.) von der Landwirtschaftskammer und Stadtpfarrer Markus Plöbst © LR Norbert Ortner

Die Frische Kochschule ist ein Ort, wo beste regionale und saisonale Lebensmittel auf Menschen treffen, denen gesunde Ernährung am Herzen liegt, und wo ich meine große Freude an der Arbeit mit diesen wunderbaren Lebensmitteln teilen kann“, meint Eva Maria Lipp, die seit 15 Jahren mit großem Engagement die Frische Kochschule in Leoben leitet.