Schülerinnen und Schüler bei der Podiumsdiskussion in Leoben © Andrea Walenta

Was haben Sie heute gefrühstückt? Was war Ihr erster Ferialjob? Fragen, die Sarah Drexler von der Landesschülervertretung an Politiker richtete, die sich einer Podiumsdiskussion zur Landtagswahl mit Schülerinnen und Schülern im BG &BRG I stellten. Mit von der Partie waren: Werner Murgg (KP), Marco Triller (FP), Sarah Spitzer (VP), Julia Reichenhauser (Neos), Georg Schwarzl (Grüne) und Udo Hebesberger (SP).