Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Susanne Sinz ist neue Spitzenkandidatin der Leobener Grünen für die Gemeinderatswahl 2020 © KK

Mehr Klimaschutz ist Susanne Sinz, der Spitzenkandidatin der Leobener Grünen für die kommende Gemeinderatswahl, ein wichtiges Anliegen. Die Apothekerin möchte auch, dass Bürger mehr Gehör bei den Entscheidungen in der Stadt finden und in Planungsprozesse mit eingebunden werden. Als Zweite auf der Liste kandidiert Physikerin Katrin Fladischer. Sie habe sich schon erfolgreich in der Gemeindepolitik eingebracht und mit einer Bürgerinitiative den Pestalozzipark vor einer Umwandlung in Bauland bewahrt, hebt sie hervor.