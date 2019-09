Facebook

Franz Auracher, Wirtschaftsrat der Pfarre Lerchenfeld mit Franz Sammt, Seelsorger der Pfarre © Isabella Jeitler

Das markante Vieleck in Lerchenfeld, also die Kirche, feiert ihren 40. Geburtstag – die Pfarre hat da sogar noch einmal 10 Jahre mehr am Buckel. 50 Jahre gibt es sie nun bereits, die jüngste Pfarre Leobens, und das gehört gefeiert.