Bei der Mur Challenge geht es darum, den Wassersport und die Mur einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen © Clara Melcher

Der Stadtkern von Leoben ist umschlungen von Wasser. Die Altstadt und das Asia Spa liegen in der „Murschleife“, wie sie umgangssprachlich genannt wird. Die Mur fließt somit täglich als steter Begleiter an den meisten Leobenern vorbei. „Nun ist es an der Zeit, den Fluss für eine breite Bevölkerung zugänglich zu machen und als Freizeitbeschäftigung in den Alltag zu integrieren“, findet Hans Köstner. Köstner war langjähriger Pressechef vom Red Bull Ring und wird im Volksmund als „Tourismuslegende“ bezeichnet. „Beim Radeln entlang der Mur fiel mir auf, wie schön und rein das Wasser der Mur ist“, erinnert sich Köstner.