Vier steirische „Schneepflugartisten“ haben sich für die Meisterschaft im Oktober in Tulln qualifiziert, darunter Thomas Pölzl, Fahrer der Straßenmeisterei Leoben.

Christoph Stenitzer, Thomas Pölzl, Leo Gappmaier und Willi Stocker © KK

Es gab in der Vergangenheit schon „Schneepflug-Geschicklichkeitsfahren-Weltmeisterschaften“, doch noch nie eine Staatsmeisterschaft. Eine solche wird nun von 22. bis 24. Oktober im niederösterreichischen Tulln erstmals ausgetragen. Die Qualifikation für den steirischen Straßenerhaltungsdienst (STED) fand nun in Leoben statt. 27 Mitarbeiter kämpften um vier freie Tickets. "Die Jungs wissen was sie tun, sie haben ihre Schneepflüge total im Griff. Alles, alles Gute für Tulln“, drückt Verkehrslandesrat Anton Lang jetzt schon die Daumen.