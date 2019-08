Facebook

Ewald Plachutta, gelernter Koch, wuchs in Mautern auf und schrieb im Laufe seines Lebens kulinarische und gastronomische Geschichte © KK

Der Name „Plachutta“ ist untrennbar mit erfolgreicher Gastronomie und Kulinarik verbunden. Ewald Plachutta (79) verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Mautern, ehe er seine Kochlehre im Grand Hotel Wiesler in Graz und im Hotel Elisabethpark in Bad Gastein absolvierte. Mit 18 Jahren war er im Wiener Hotel „Astoria“ bereits Küchenchef und blieb es 18 Jahre lang. Harte Arbeit und der Wille, Erfolg zu haben, ebneten den Weg zum erfolgreichen Gastro-Unternehmer, der das berühmte Restaurant „Drei Husaren“ in Wien zu Höhenflügen führte. Sein „Plachutta Hietzing“ und die fünf Restaurants seines Sohnes Mario werden jährlich von mehr als einer Million Gäste besucht. Mehr als eine Million Mal wurden auch Ewald Plachuttas Kochbücher aufgelegt.