25.000 Besucher, etwa 350 US-Cars, 400 Vespas und 3800 Bikes beim „Iron Road for Children“ in Leoben bringen über 75.000 Euro Spenden.

3800 Bikes, 400 Vespas, 350 US-Cars und 25.000 Besucher waren Teil der Benefizveranstaltung „Iron Road for Children“ © IRFC

So hart war es noch nie – Wahnsinn“, schnauft Mike Reiter erledigt, aber auf die besonders schöne und unglaublich zufriedene Art und Weise – zu Recht. „Über 75.000 Euro an Spenden haben wir bis jetzt beisammen, und da kommt noch ein bisschen was dazu. 35.000 Euro konnten wir rein durch den Verkauf von Losen sammeln. Unglaublich“, sind sich die vier Köpfe des „Iron Road for Children“-Organisationsteams einig: Flora Adelmann, Mike Reiter, Andi Bäuchl und Phillip Maier.