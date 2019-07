Die Benefizveranstaltung "Iron Road for Children" findet vom 26. bis 28. Juli 2019 zum dritten Mal in Leoben statt.

Iron Road for Children in Leoben

Die Veranstaltung ist markenoffen, alle Maschinen dürfen mitfahren © Johanna Birnbaum

Wenn das tiefe Brummen von Fahrzeugmotoren am Freitag, dem 26. Juli, mit den rockigen Klängen der Band "Dolly Bastard" verschmilzt, kann das nur eines heißen: Die "Iron Road" am Hauptplatz Leoben glüht wieder, und tausende US-Cars und Bikes scharren in ihren Startboxen voller Vorfreude mit den Hufen. Bereit, auf der eisernen Straße Funken zu sprühen. Bereits zum dritten Mal wird dem Hauptplatz Leoben vom 26. bis 28. Juli mit der Veranstaltung „Iron Road for Children“ ordentlich eingeheizt.