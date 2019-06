Der Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb in Trofaiach war geprägt von Können, flinken Florianis und einem goldenen Lebensretter.

Landesfeuerwehrtag 2019 in Trofaiach

Zum Jubeln gab es beim 135. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb in Trofaiach viel © Johanna Birnbaum

Taktgebendes Gehupe, ein Einsatzbefehl aus dem Lautsprecher und dann geht es Schlag auf Schlag. Fast zu schnell, um das Geschehen der neun Feuerwehrleute im Blick zu haben. Zwei von ihnen rennen, wie von einer Tarantel gestochen, blitzartig, Schläuche in die Laufrichtung werfend, vom Ausgangspunkt im Stadion Rötz in Trofaiach weg. Vier Männer legen Hand an einen dicken blauen Schlauch, fesseln diesen quasi mit einer orange-farbigen Schnur. Für Laien ein Spektakel, für die Feuerwehrleute tägliches Handwerkszeug.