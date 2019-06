Facebook

Stolz präsentieren sie den fertigen Wasserspielplatz, der am Freitag, 28. Juni, eröffnet wird. © Lebenshilfe Trofaiach

An Tagen mit Temperaturen wie diesen gilt vor allem Eines: Schnell ab ins oder ans kühle Nass. Und damit sich vor allem die Kleinen die dringend nötige Abkühlung holen können, wird im Heilpädagogischen Kindergarten Trofaiach am Freitag, dem 28. Juni, ein Wasserspielplatz eröffnet. Gebaut wurde der Spielplatz von der Lebenshilfe Trofaiach, die ihn auch an Ort und Stelle einrichteten.