Markus Ellersdorfer von der Montanuniversität Leoben, Bibiane Puhl, Josef Bärnthaler und Gerald Schmid (von links) © Michaela Egger

Rund 2300 bis 2500 Tonnen Klärschlamm fallen in der Knittelfelder Kläranlage bei der Abwasserreinigung jährlich an. „Die Entsorgungskosten pro Tonne liegen bei 80 Euro“, so Bürgermeister Gerald Schmid. Sprich: Die Entsorgung ist teuer. Eine mögliche Senkung der Kosten ist aber nur ein Grund, warum man sich in Knittelfeld seit Jahren intensiv mit dem Thema auseinandersetzt (wir berichteten). Im Klärschlamm befinden sich wertvolle Inhaltsstoffe – Technologien für die Rückgewinnung dieser Wertstoffe (Phosphor und Stickstoff) werden erforscht und optimiert.