Bundesheer und Wasserrettung übten auf der Mur in Leoben: In der Annahme mussten Chemikalien in einem Behälter geborgen werden.

Bundesheer und Wasserrettung führten in Leoben eine gemeinsame, Einsatzübung durch © Bundesheer

So mancher Passant am Bermenweg entlang der Mur im Stadtgebiet von Leoben blieb der Mund vor Staunen offen stehen: Etwa 100 Soldaten der Kaserne Zeltweg waren gemeinsam mit Vertretern der Wasserrettung mit Booten auf der Mur unterwegs – zwischen der Wasseranlegestelle in der Roseggerstraße und dem StadtKraftwerk Leoben beim Asia Spa und der Eishalle. Was ernst aussah, war zum Glück nur eine groß angelegte Übung: Das Österreichische Bundesheer führte in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Wasserrettung eine Ausbildung für angehende Unteroffiziere durch.