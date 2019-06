Das Pfingstwochenende bringt im Bezirk jede Menge Musik. In Leoben gibt es die 31. Le-Music-Night in den Innenstadtlokalen.

Harald Fendrich und Bernd Kurek spielen bei der 31. LE-Music-Night © KK

DONNERSTAG, 6. 6.

LEOBEN. Schule bewegt. Präsentation der Projekte und Vortrag von Margret Rasfeld. Montanuniversität Leoben, Einlass um 17.30 Uhr.

LEOBEN. Vorspielabend der Blockflötenklasse Kornelia Pilz. Musik- und Kunstschule, Langgasse 21, 17 Uhr.

LEOBEN. Selbsthilfe Gruppentreffen VKÖ Kehlkopflose & Halsatmer. Krebshilfe-Regionalberatungszentrum, Hirschgraben 5, von 15 bis 18 Uhr.

LEOBEN. Eltern-Kind-Treff. Begegnungszentrum Lerchenfeld „Die ZeiLE“, Am Lerchenfeld Zeile A1. Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat. Infos unter (03842) 4062-372 oder buergerkommunikation@leoben.at. Lerchenfeld, von 9.30 bis 11 Uhr.

MAUTERN. Tierpark Mautern. Einblick in eine Alpentierwelt voller Abenteuer. Der Wilde Berg Mautern, Alpsteig 1, von 9 bis 18 Uhr, Donnerstag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr. Tel. (03845) 22 68.

TROFAIACH. Erlebnisraum Bahntrasse. Offenes Ideenbüro. Vorbeikommen, mitreden und mitgestalten. Stadtsaal, ab 9 Uhr. Um 19 Uhr Ideen auf dem Prüfstand. Erkenntnisse der ersten beiden Tage werden gebündelt.

TROFAIACH. Stammtisch Steirischer Seniorenbund. Gasthaus Unterdechler, Hafning, 17 Uhr.

TROFAIACH. „Spaß am Singen“. Gesangsrunde mit Frauen. Infos bei Hannelore Schwarzl, Tel. 0699-1271 99 37. Café „Die Chillerei“, Gössgrabenstraße 17, 16 Uhr.