Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das UKH in Kalwang steht erneut im Fokus von Debatten © Andreas Schöberl-Negishi

"Mir fehlen die Worte, das ist ein Trauerspiel", meinte gestern Kalwangs Bürgermeister Mario Angerer zur Wortmeldung von VP-Gesundheitslandesrat Christopher Drexler. Er, Drexler, habe die Standortgarantie, abgegeben von FP-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein für das Unfallkrankenhaus der AUVA in Kalwang nicht für möglich gehalten. Standortgarantien seien ein politisches Instrument des 20. Jahrhunderts und hätten heute schon gar nichts in einer VP-FP-Reformregierung zu suchen. Drexler verweist auch auf frühere Pläne, das UKH an den Standort Bruck/Mur zu verlegen. Damit hätte die AUVA einen zweistelligen Millionenbetrag einsparen können.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.