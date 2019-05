In Trofaiach wurde am Montag der Bürgerbeteiligungsprozess für die künftige Nutzung der Bahntrasse gestartet. Ideen sind gefragt.

Stefan Spindler, Bürgermeister Mario Abl und Stadtamtsdirektor Uwe Kroneis (v.l.) präsentierten eine Ideenbox © Andrea Walenta

Am Montag fiel in Trofaiach der Startschuss für den großen Bürgerbeteiligungsprozess „Erlebnisraum Bahntrasse“. Ganz nach dem Vorbild des Bürgerbeteiligungsprozesses in der Trofaiacher Hauptstraße, bei dem immerhin 800 Ideen eingetrudelt sind. Begleitet wird die Ideenfindung wieder vom Team des Architekturbüros „nonconform“ und von Andrea Vötsch, die für die Stadtgemeinde die Fäden ziehen wird. Mit dabei auch der Verein Erzbergbahn und der wichtigste Part dieses Prozesses: die Bürgerinnen und Bürger.

